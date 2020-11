As 8 melhores séries de ação no Amazon Prime Video

Você quer saber quais são as melhores séries de ação no Amazon Prime Video? Então, este é o artigo certo para você! Desde a chegada da plataforma de streaming ao Brasil, a Amazon disponibilizou algumas das séries que mais cativaram o público, batendo de frente com outros serviços que já estavam consolidados no país.

Enfim, se você é fã do gênero de ação, não pode deixar de assistir as nossas indicações. Vamos conferir?

Descubra quais são as melhores séries de ação do Amazon Prime Video:

1. The Boys

The Boys não poderia deixar de ser a primeira recomendação de melhores séries de ação. Afinal, a trajetória dos super-heróis de moral duvidosa se tornou um dos títulos mais assistidos da plataforma. Atualmente em sua 2ª temporada, a série é uma interpretação livre da existência de humanos com poderes. Vale a pena conferir!

2. The Family Man

Ação, comédia e drama são as premissas de The Family Man. Na série, um homem aparentemente comum é, na verdade, espião de uma agência de investigação. O seriado foi criado por Raj Nidimoru e Krishna D.K, diretores aclamados de Bollywood, e já foi renovada para uma segunda temporada.

3. Justified

Justified também integra a lista de séries de ação que você não pode deixar de assistir. A história acompanha Raylan Givens e é inspirada em grandes títulos de faroeste do século XIX. Tudo começa quando Givens é realocado para o Kentucky depois de uma ação perigosa, mas “justificada”, assassinando um dos chefes da máfia.

4. The Expanse

Por outro lado, The Expanse não tem nada do passado. Na verdade, a série se passa 200 anos à frente, em um universo onde a humanidade conseguiu popular todos os planetas do Sistema Solar. Essa é uma das melhores séries por misturar ficção científica, mistério e ação, enquanto os personagens principais tentam evitar uma guerra entre os planetas e descobrem uma conspiração muito maior do que imaginavam.

5. Bosch

Outro seriado de ação que integra a lista de melhores séries é Bosch, que traz a história de um policial acusado injustamente de atirar contra um suspeito. Depois do acidente, ele é colocado em observação e precisa resolver casos perigosos sem toda a liberdade que precisa para isso.

6. Jack Ryan

É difícil falar das melhores séries de ação do Amazon Prime Video sem citar Jack Ryan, protagonizada por John Krasinki. Produzida em parceria com Mace Neufeld e Michael Bay, a história acompanha o analista Jack Ryan enquanto ele investiga transferências bancárias suspeitas. A ação começa quando ele é transferido para o Oriente Médio e recebe a missão gigantesca de evitar um ataque terrorista!

7. The Night Manager

Ah, você também não pode deixar de assistir The Night Manager, protagonizada por Tom Hiddleston. O ator vive Jonathan Pine, um ex-soldado e atual auditor noturno de redes de hotéis luxuosos. Sua vida pacata faz com que ele decida entrar no mercado negro, atuando como um agente duplo para desmascarar criminosos.

8. The Man In The High Castle

Por último, The Man In The High Castle também conquistou seu espaço na lista de melhores séries de ação. Neste universo distópico, os Estados Unidos perderam a Segunda Guerra Mundial e tiveram seu território dividido entre a Alemanha e o Japão. Porém, membros da resistência começam a montar seus planos para fortalecerem o combate entre os dois países e recuperarem a glória dos Estados Unidos.

E aí, qual dessas séries de ação é sua favorita? Deixe seu comentário abaixo e aproveite para compartilhar nas redes sociais!