Assassin’s Creed Syndicate roda no PS5, mas com falhas em sombras

Segundo revelado pelo Kotaku, é possível rodar Assassin’s Creed Syndicate do PS4 no PS5. O game, que inicialmente fazia parte de uma pré-lista da Ubisoft de games não retrocompatíveis com a nova geração da Sony, apresentou um funcionamento sem grandes destaques positivos no console, porém problemas nas sombras

No final de outubro, a Ubisoft havia divulgado uma lista de jogos que supostamente não seriam retrocompatíveis com o PlayStation 5, deletada logo em seguida por motivo de “imprecisões”. Agora, tudo indica que alguns dos games listados pela publisher poderiam ser rodados na nova geração, porém com certos sacrifícios, como foi no caso de Syndicate.

Os problemas na versão PS5 de Assassin’s Creed Syndicate foram reportados por diversos usuários nas redes sociais, que mostraram uma versão retrocompatível do game com um bom desempenho gráfico e de performance, mas com sérias falhas nos efeitos de sombra, que ficam “piscando” pelo cenário sem qualquer tipo de padrão. Confira abaixo os vídeos.

Curiosamente, ao inicializar o jogo no PlayStation 5, surge uma mensagem que já antecipa os problemas que os jogadores irão enfrentar, comunicando que “você pode experimentar um comportamento de jogo inesperado ao jogar este título de PS4 em seu PS5”.

Até o momento, a Ubisoft não se pronunciou sobre possíveis correções do glitch das sombras em Assassin’s Creed Syndicate.