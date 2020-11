Assassin’s Creed Valhalla adicionará conquistas no PC

Após um pouco de controvérsia e erros de comunicação, a Ubisoft trouxe hoje boas notícias para quem está jogando Assassin’s Creed Valhalla na versão para computador. Até agora o jogo não conta com um sistema próprio de conquistas, mas isso vai mudar no futuro próximo.

Em uma nota emitida pelo suporte oficial da Ubisoft, a empresa se desculpou pelos erros e afirmou ter “consciência de que os troféus não está disponíveis no PC. Isso não foi proposital. Estamos trabalhando duro para que eles fiquem disponíveis o mais rápido possível, e manteremos todos atualizados quando novas informações chegarem”.

Ou seja, o jogo sempre deveria ter contado com o tradicional sistema de troféus da empresa, e foi um erro interno do produto não contar com isso de fábrica. Enquanto você espera as conquistas chegarem, que tal assistir ao nosso review em vídeo dessa grande aventura?

O jogo já está disponível em versões para PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One e PS4. O que você está achando dos rumos da franquia Assassin’s Creed nos últimos anos? Comente a seguir!