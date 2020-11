Assassin’s Creed Valhalla: Modo Foto ganha novas screenshots

A Ubisoft compartilhou, através do perfil oficial do Twitter de Assassin’s Creed Valhalla, novas screenshots do game, agora detalhando o Modo Foto e alguns dos filtros que estarão presentes na edição. Segundo a publisher, o sistema de captura de imagens contará com melhorias significativas de efeitos e deverá permitir milhares de customizações diferentes.

Nas fotos, é possível observar que o game terá um sistema de personalização de capturas tão rico quanto o de Ghost of Tsushima, contendo diferentes tons de cores, contraste, saturação, colocação de partículas e manipulação do tempo. Além disso, terá poses diferenciadas envolvendo o uso de acessórios e outros itens, assim como ajuste de enquadramento. Confira as screenshots abaixo.

We’re excited to confirm that the beloved #ACPhotoMode returns with Assassin’s Creed Valhalla at launch! You can expect ongoing enhancements and added features throughout its lifetime. pic.twitter.com/W6JKmO3r49 — Assassin’s Creed (@assassinscreed) November 5, 2020

“Estamos animados para confirmar que nosso querido Modo Foto retorna em Assassin’s Creed Valhalla já no lançamento! Vocês podem esperar melhorias encaminhadas e conteúdos adicionados com o passar do tempo.”

De acordo com a postagem, o recurso deve ganhar novidades com o passar dos meses, com a adição de mais ferramentas de edição, aparentemente voltadas para as novas especificações de última geração.

Assassin’s Creed Valhalla será lançado em 10 de novembro para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X e PC, chegando em 12 de novembro para o PS5. Jogadores que adquirirem o game na atual geração terão upgrades gratuitos para a nova.