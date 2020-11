Assassin’s Creed Valhalla: patch traz mais problemas que ajustes

Nesta sexta-feira (27), a Ubisoft liberou o patch 1.0.4 para Assassin’s Creed Valhalla, que deveria corrigir diversos bugs e melhorar sua performance. Infelizmente, muitos jogadores relataram que a atualização trouxe ainda mais problemas nos consoles da nova geração em vez de consertá-los.

O update tinha em destaque a opção de ajustar entre o modo performance e o modo de fidelidade visual no Xbox Series S, Xbox Series X e no PS5. Relatos em fóruns como o Resetera informam que o Series S parece ter se saído melhor que os outros, já que consegue manter uma taxa de frames estável mesmo neste patch problemático.

O irônico é que o PlayStation 5 era o que menos sofria na performance antes da atualização, mas agora é o que está com mais problemas entre os novos consoles. Para ter uma noção melhor, mesmo no modo dedicado à performance no console da Sony, o Valhalla está caindo para os 40 frames por segundo em diversas situações.

O jeito é esperar uma correção do patch antes de baixá-loFonte: Ubisoft/Reprodução

Já o Xbox Series X deveria ter tido o problema de screen tearing (quando frames se atualizam em momentos diferentes) com o patch 1.0.4. Embora a atualização não tenha piorado o problema, muitos jogadores ainda sofrem com esse defeito gráfico.

Claramente, não dá para recomendar que você baixe esse update no Assassin’s Creed Valhalla se possui o jogo em um dos consoles da nova geração. O mais prudente é desligar qualquer atualização automática e esperar pela Ubisoft se pronunciar ou lançar um patch que realmente resolva tudo isso.

Se você já baixou o patch atual no seu Xbox Series X ou PS5, deixe seu comentário nos dizendo da sua experiência com ele!