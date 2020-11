Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft lança estátua realista de Eivor

Assassin’s Creed Valhalla, novo game da franquia para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC, ganhou estatueta realista de Eivor em escala 1/4. Custando 749 dólares, ela conta com duas cabeças removíveis das versões feminina e masculina de Eivor, e efeitos de luzes na parte de trás proporcionados por pequenos LEDs.

Ela está a venda somente na América do Norte e Sul e tem previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2021. Por conta do capricho e dos muitos detalhes, o item foi limitado a apenas 2500 unidades.

Estatueta de Eivor de Assassin’s Creed Valhalla impressiona pelo realismoFonte: Diego Borges / Reprodução

A estátua foi divulgada em um vídeo da própria Ubisoft, que também traz outras novidades em sua loja virtual. Entre elas, há uma opção menor de 25 cm da versão masculina de Eivor, um Art Book do game, além de óculos e um headset também inspirados em Assassin’s Creed Valhalla.

Aqui no Brasil, a Ubisoft faz uma promoção de Black Friday com seus títulos para PC. Em sua loja virtual, a Ubisoft Store, é possível adquirir jogos com até 84% de desconto. Acesse à loja e confira.