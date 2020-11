Atacante do Barcelona é diagnosticado com Covid-19

O atacante do Barcelona Martin Braithwaite testou positivo para Covid-19 e está isolado na concentração da seleção dinamarquesa. Além do culé, Pulsen, centroavante do RB Leipzig, também está contaminado, além de membros da comissão técnica que não estarão em campo no amistoso diante da Suécia nesta quarta-feira.

A Dinamarca também tem compromissos marcados para a disputa da Liga das Nações contra Islândia, no domingo, e Bélgica, na próxima quarta-feira. Os atletas irão passar por uma nova bateria de exames nesta quinta-feira e, caso testem negativo, poderão participar do duelo internacional. Para o amistoso, novos jogadores já foram convocados de última hora.

A Dinamarca também sofre com a não convocação de atletas que atuam no Reino Unido, uma vez que a região impôs regras restritivas para qualquer pessoa que chegasse do país escandivano. Isso por conta de uma nova variante da Covid-19 observada no país que surgiu através de visons.