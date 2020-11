Atacante que joga na China volta ao Brasil para se recuperar de lesão

Formando no Athletico-PR, o atacante Dominic Vinícius faz a sua carreira longe do Brasil. Destaque na Dinamarca (onde defendeu o Vejle BK) e atualmente na China, o atleta atua no Beijing BSU e escolheu seu clube formador para realizar a recuperação de sua lesão no joelho.

No início da temporada asiática, Dominic sofreu uma ruptura do ligamento patelar no joelho direito durante uma partida que o tirou do restante do ano. A cirurgia já foi realizada e Dom projeta muito foco nos trabalhos para retornar aos gramados.

“A recuperação é um pouco delicada, pois não é uma lesão comum. Serão de seis a oito meses focados em ficar bem e sei que será um desafio para mim, por isso escolhi um ótimo lugar para me recuperar. Minhas expectativas são as melhores, tenho um staff que vai me auxiliar no processo e espero voltar a ter boas atuações”, diz o brasileiro.

Desde 2018 em solo chinês, o jogador vinha se destacando no clube da capital chinesa onde já atuou em 31 partidas e balançou as redes 15 vezes, obtendo uma média de 0,48 gol por partida.

Cria do Furacão, o jogador de 25 anos realizou um pedido para o Athletico pensando em usar as estruturas do clube para fazer o acompanhamento médico desse processo. Já no Paraná, Dominic reforçou que o time de Curitiba tem uma das melhores estruturas do país.

“Escolhi o Athletico, pois me formei aqui e sem sombra de dúvidas é a melhor estrutura do Brasil. Fui super bem acolhido, meu pedido de fazer a recuperação foi aceito pela direção do clube, departamento médico e de fisioterapia. Quero fazer tudo corretamente, me recuperar logo, voltar a atuar e marcar muitos gols,” afirmou o avante de 25 anos de idade que, mesmo se destacando fora do Brasil, tem vontade de atuar em seu país natal mais uma vez.

Por aqui, além do Athletico, Dominic passou por outros clubes conhecidos como Cuiabá e Portuguesa antes de se transferir para a Europae ser campeão da segunda divisão dinamarquesa.