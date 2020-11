Atendimento Empático na Cultura da Empresa

Que tipo de atendimento você quer ter?

Um atendimento é uma forma de cartão de visitas de um negócio. Uma vez que é a partir disso que a empresa pode passar uma imagem da sua empresa para o seu cliente.

Por isso, embora intangível, essa questão faz toda a diferença para o futuro do seu negócio.

Definindo que tipo de atendimento você irá prestar ao seu cliente, poderá direcionar sua empresa para essa finalidade.

Empatia é o caminho para a solução

Primeiramente, tenha empatia com o seu cliente. Certamente o cliente quando tem um problema busca por uma solução. Por isso, a empatia faz toda a diferença para um setor de atendimento, e esse é outro ponto.

Uma empresa não precisa ter um setor de atendimento para atender um cliente. Essa obviedade não está implícita na cultura de muitas empresas.

Todo o contato com o cliente é uma maneira de construir a imagem de uma empresa

O atendimento não é um setor especifico, embora a empresa possa ter um setor para falar com o cliente, o atendimento é um conceito da empresa. Por isso, deve estar na cultura do negócio, de modo que todos os contatos com o cliente sejam entendidos como um atendimento.

A imagem da empresa começa antes das vendas, na prospecção e permanece em toda a jornada do cliente, inclusive depois da venda.

Sendo assim, para que tenha qualidade, invista na cultura de entender o cliente, e não apenas atender uma pessoa.

Conceito assertivo deve estar na cultura da empresa

Certamente um conceito empático e resolutivo eleva o nível de relacionamento com o cliente para qualquer empresa.

Por isso, trate uma troca tão bem quanto uma venda e leve como um presente as críticas dos clientes. Entenda que a satisfação do cliente é o objetivo de todo o funcionamento do negócio. Sendo assim, escutar dele o que deve melhorar é um atalho que evita muitas falhas.