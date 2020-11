Ativado pelo Houston Texans, Josh McCown será mentor de DeShaun Watson

O veterano quarterback Josh McCown, de 41 anos, foi ativado pelo Houston Texans após ser contratado na semana passada e passar pelo protocolo de prevenção contra a Covid-19. O jogador vai para sua 13a equipe na NFL depois de ser draftado pelo Arizona Cardinals, em 2002.

Josh McCown’s football journey is amazing:

▪️Cardinals

▪️Lions

▪️Raiders

▪️Dolphins

▪️Panthers

▪️Hartford Colonials (UFL)

▪️49ers

▪️Bears

▪️Buccaneers

▪️Browns

▪️Jets

▪️Eagles

▪️Texans — Field Yates (@FieldYates) November 4, 2020

McCown disputou sua última partida na NFL no Wild Card da temporada passada, defendendo o Philadelphia Eagles diante do Seattle Seahawks. O veterano QB passou as primeiras oito semanas da competição na equipe de treinamentos dos Eagles e deverá fazer um trabalho de mentoria com DeShaun Watson já no duelo contra o Cleveland Browns, no domingo (15).