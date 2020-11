Atividades extracurriculares que agregam na formação acadêmica

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é crucial que os profissionais estejam bem preparados. Isso é ainda mais importante para aqueles que são ainda universitários ou que são recém formados. Por isso, ter um currículo recheado atividades pode ser um bom diferencial.

Nesse sentido, as atividades extracurriculares são ótimas aliadas. Além de agregar valor ao currículo, tais atividades podem auxiliar no desenvolvimento de muitas competências e melhoria de muitas outras. É importante lembrar que as principais oportunidades de atuar com uma dessas atividades surgem dentro das universidades, durante um curso.

A maioria dessas tarefas não consta como parte da grade dos cursos de graduação. Nesse sentido, são experiências práticas que o aluno pode escolher ou não desenvolver. As atividades extracurriculares enriquecem as habilidades e contribuem para o crescimento profissional.

Veja abaixo as atividades que podem trazer bons benefícios a sua formação!

Cursos Livres

Em primeiro lugar, uma modalidade muito bacana de atividade extracurricular são os cursos livres. Esses cursos costumam ter curta duração. Desse modo, é possível encaixar a atividade no intervalo do trabalho ou das aulas. Alguns preferem se dedicar aos cursos livres nas férias, o que é uma ótima opção pois não interfere na rotina letiva.

Iniciação Científica

Essa é uma atividade de base para a construção de uma carreira acadêmica de sucesso. A IC é uma oportunidade única do estudante ampliar e aprofundar conhecimento teórico sobre sua área. O maior ponto positivo da IC é que o o aluno pode se debruçar na pesquisa sobre um tema de seu interesse. Além disso, pode ter contato com pessoas de uma área mais específica na qual deseja se aprofundar.

Estágio

Em alguns cursos, os estágios são como qualquer outra matéria obrigatória. No entanto, há cursos que não exigem os estágios. Porém, ele pode trazer vários pontos positivos para o seu currículo. No estágio o aluno pode colocar em prática tudo aquilo que aprendeu em sala de aula durante o seu curso. Além disso, eles aumentam a experiência e também as chances de encontrar um emprego. É importante tem em vista que conhecimento prático é um requisito para muitas empresas.

Trabalho Voluntário

Para aqueles que têm mais tempo e menor urgência de retorno financeiro, o trabalho voluntário é uma boa opção. Além de o aluno poder contribuir com comunidade, ele pode, ao mesmo tempo, melhorar o seu currículo. Mesmo que o trabalho nem sempre se relacionem com a área do aluno, vale a pena ter essa atividade no currículo.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!