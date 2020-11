Atlético-GO ‘azeda’ para o Flamengo e arranca empate no Maracanã; Ceni segue sem primeira vitória

E a má fase do Flamengo segue no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (14), em compromisso válido pela 21ª rodada, o Rubro-Negro recebeu o Atlético-GO no Maracanã e ficou no empate em 1 a 1 com a equipe goiana. Com o resultado, o clube carioca chegou ao seu quarto jogo consecutivo sem vitória na competição e caiu para a quarta colocação na tabela.

O Rubro-Negro abriu o placar no apagar das luzes do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Thiago Maia deu belo passe para Bruno Henrique, que ficou frente a frente com o goleiro Jean e estufou as redes. O camisa 27 encerrou um jejum de quatro partidas sem marcar pelo Flamengo.

No início do segundo tempo, o Atlético-GO azedou para o lado do clube carioca. Isso porque, aos 13 minutos, Zé Roberto deixou tudo igual no Maracanã, após boa jogada do meia Chico, que rolou rasteiro para o atacante finalizar.

Com o empate em casa, o Flamengo chegou ao seu quarto tropeço consecutivo no Brasileiro e foi a 36 pontos, caindo para 4º na tabela. O técnico Rogério Ceni, por sua vez, segue sem conquistar uma vitória desde que chegou à Gávea.

Rogério Ceni durante o confronto do Flamengo contra o Atlético-GO no Maracanã Getty Images

Classificação

Flamengo: 4º colocado, com 36 pontos

Atlético-GO: 14º colocado, com 24 pontos

Flamengo 1 x 1 Atlético-GO

GOLS: Bruno Henrique (FLA) e Zé Roberto (ATL)

FLAMENGO: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Natan), Léo Pereira (Arrascaeta) e Renê; Vitinho, Willian Arão, Thiago Maia (Michael) e Gerson; Bruno Henrique e Gabigol (Lincoln). Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Gilvan e Nicolas Vichiatto; Willian Maranhão, Chico (Matheus Vargas) e Marlon Freitas (Oliveira); Gustavo Ferrareis (Natanael), Janderson (Arnaldo) e Zé Roberto (Júnior Brandão). Técnico: Eduardo Souza

– O Flamengo somou o seu quarto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão

– O Rubro-Negro vinha de duas goleadas para São Paulo e Atlético-GO

– Rogério Ceni segue sem conquistar sua primeira vitória à frente do Flamengo

– Bruno Henrique voltou a marcar após passar 4 jogos sem balançar as redes

– Este foi o 5º jogo consecutivo do Atlético-GO sem vitória no Brasileiro

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quarta-feira, 18/11, 21h30*, São Paulo x Flamengo, Copa do Brasil

Segunda-feira, 23/11, 20h*, Sport x Atlético-GO, Campeonato Brasileiro

*horário de Brasília