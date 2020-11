Atlético-MG acerta com Vargas, que chega nesta sexta a Belo Horizonte para assinar, diz Nicoletti

E o Atlético-MG fechou a contratação de mais um reforço de peso para a temporada. Nesta quinta-feira (5), como apurou o repórter dos canais Disney Vinicius Nicoletti, o meia-atacante chileno Eduardo Vargas, de 30 anos, está a caminho de Belo Horizonte para assinar contrato com o Galo.

O jogador é esperado nesta sexta-feira (6) na capital mineira para realizar exames médicos e assinar vínculo com o clube, se tornando o 11º reforço contratado pelo Atlético desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Eduardo Vargas, inclusive, foi um dos pedidos do comandante argentino à diretoria para reforçar o elenco.

Desde 2017 no Tigres-MEX, Vargas tinha contrato com o clube mexicano até dezembro deste ano, mas foi liberado antes do término do vínculo após sua diretoria entrar em acordo com a do Atlético. No último domingo (1), Vargas, inclusive, ficou de fora do compromisso final da equipe no campeonato mexicano.

Para contratar Vargas, o Galo vai desembolsar uma quantia de cerca de 1,4 milhão de euros, R$ 9,35 milhões, nas cifras atuais. O contrato do chileno com o clube mineiro será de dois anos.



Esta será a segunda passagem de Vargas no futebol brasileiro após defender o Grêmio, em 2013, quando foi emprestado pelo Napoli ao clube gaúcho. Em Belo Horizonte, o jogador reencontrará Sampaoli, com quem fez sucesso vestindo a camisa da Universidad de Chile.

Ao lado do técnico argentino, Vargas conquistou a Copa Sul-Americana e o Apertura do campeoneto chileno, ambos em 2011. No Tigres, o meia-atacante disputou 153 jogos, ao longo de cinco temporadas, e marcou 26 gols.