Atlético-MG massacra o Flamengo em noite de Sasha e Savarino e cola no líder Internacional

Atlético-MG e Flamengo se enfrentaram no Mineirão neste domingo (8), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e que marcou o duelo entre os treinadores estrangeiros Jorge Sampaoli e Domènec Torrent. O confronto terminou com a vitória do Galo por 4 a 0, gols de Sasha, duas vezes, Keno e Zaracho.

A primeira etapa foi marcada pelo começo arrasador do Atlético-MG. Com sete minutos de jogo já estava 2 a 0 para os comandados por Jorge Sampaoli.

O primeiro saiu aos três minutos. Savarino chegou pela direita e cruzou. A bola encontrou o atacante Eduardo Sasha, que desviou e abriu o placar.

Aos sete, o segundo. Mais uma vez, Savarino deu a assistência. O venezuelano cortou para o meio e achou Keno na área. O atacante finalizou sem chances para o goleiro Hugo Souza.

Aos 30, mais uma chegada do Galo. Alan Franco recebeu na entrada da área e finalizou. O goleiro Hugo Souza espalmou e evitou o terceiro dos mandantes.

Jogadores do Atlético-MG comemorando gol marcado contra o Flamengo pelo Brasileirão Gledston Tavares/FramePhoto/Gazeta Press

Aos 35, em jogada ensaiada, Filipe Luís bateu escanteio, a bola foi rolada para Arão, que chutou e obrigou Everson a fazer boa defesa.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a primeira chance foi do Flamengo. Com um minuto, Pedro cabeceou e Everson espalmou. Na sobra, Bruno Henrique mandou no travessão.

O troco do Atlético-MG veio na sequência. Gustavo Henrique afastou mal, Keno dominou, carregou e chutou por cima do gol.

Aos 13, mais um de Eduardo Sasha. O atacante recebeu cruzamento de Guilherme Arana e mergulhou para fazer o terceiro do Galo.

Sasha queria mais. Aos 15, quase o hat-trick. O atacante saiu cara a cara com Hugo Souza e tocou na saída do goleiro. No entanto, a bola foi para fora.

Aos 19, quase o Flamengo desconta. Pedro recebeu cruzamento, cabeceou e Everson fez grande defesa.

Eduardo Sasha comemorando um dos gols marcados pelo Atlético-MG contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Gustavo Rabelo/Photopress/Gazeta Press

Aos 37, a vitória se transformou em goleada. Savarino dá mais uma bela assistência e Zaracho, no primeiro toque na bola, fez o quarto.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 35 pontos e está na 2ª posição, um ponto a menos que o líder Internacional. Já o Flamengo segue em 3º, com os mesmos 35 pontos.

Atlético-MG 4 x 0 Flamengo

GOLS: Eduardo Sasha (2x), Keno e Zaracho (Atlético-MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Igor Rabello, Réver (Gabriel) e Alonso; Guga (Zaracho), Alan Franco, Allan (Borrero) e Guilherme Arana; Savarino, Keno (Marrony) e Eduardo Sasha (Bueno). Técnico: Jorge Sampaoli

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro (Lincoln), Thiago Maia (Michael) e Bruno Henrique; Pedro (Gabigol). Técnico: Domènec Torrent

O Atlético-MG voltou a marcar após 2 partidas

Pelo 2º jogo seguido, o Flamengo toma 4 gols no Brasileirão

Atlético-MG marcou 4 vezes com apenas 5 chutes no gol

Flamengo teve 70% de posse de bola na partida

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

*horário de Brasília