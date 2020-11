ATUAÇÕES: Veja quem se salvou no São Paulo na eliminação da Copa Sul-Americana

Que reviravolta! O São Paulo fez um péssimo primeiro tempo, conseguiu a improvável virada na segunda etapa, mas nos minutos finais tomou o terceiro gol e, mesmo vencendo por 4 a 3, acabou eliminado da Copa Sul-Americana para o Lanús. Daniel Alves foi o grande destaque positivo, e os atacantes decepcionaram. Veja as notas do LANCE! para o São Paulo na partida. (Por Redação do L!)

Tiago Volpi – 6,5: Fez uma defesa espetacular após cabeçada à queima roupa, com apenas uma mão, quando o jogo estava 1 a 1. Nos três gols sofridos, não teve culpa.

Tchê Tchê – 5,0: Cometeu um grande erro no primeiro gol do Lanús, ao passar de cabeça no pé do adversário, que teve tempo e espaço para chutar. No segundo gol sofrido, estava mal posicionado, comprometendo a defesa. Melhorou um pouco no segundo tempo, criando duas chances de gol.

Diego – 5,5: Ganhou algumas disputas pelo alto, mas não se destacou defensivamente. No lance do segundo gol, demorou para reagir e deixou muito espaço para o cruzamento. Foi substituído após o intervalo.

Bruno Alves – 5,0: O zagueiro foi muito pressionado pelo adversário na saída de bola do Tricolor, errando alguns passes. No lance do segundo gol, optou por dar um passe dentro da área, que resultou no gol. Foi substituído no meio do segundo tempo.

Reinaldo – 6,5: Não cometeu nenhum grande erro defensivo e foi um dos jogadores mais importantes no ataque. Deu a assistência para Daniel Alves e acertou dois perigosos chutes de fora da área.

Luan – 6,5: Fez ao menos três desarmes importantes no primeiro tempo, ajudando a defesa. No segundo tempo, com a saída dos zagueiros, passou a jogar mais recuado e foi bem.

Daniel Alves – 8,0: Foi o responsável por ditar o ritmo da equipe no meio-campo e exerceu com maestria o papel. Apareceu muito bem no escanteio para fazer o primeiro gol e deu duas belas assistências para o time virar a partida. Foi a melhor atuação de Dani Alves no São Paulo.

Gabriel Sara – 7,0: Não foi bem no primeiro tempo, mas melhorou consideravelmente no segundo tempo, participando de tabelas e ajudando na movimentação da equipe. A mudança em sua postura e agressividade culminou no quarto gol da equipe, em que ele apareceu livre pela esquerda para marcar. Ainda cobrou uma falta no travessão e fez o cruzamento que

resultou no gol contra do Lanús.

Igor Gomes – 6,5: O meia foi lúcido ao longo dos 90 minutos e teve boa participação, rodando bem a bola e ajudando na distribuição do jogo. Não teve nenhuma grande chance no jogo.

Luciano – 4,5: Perdeu uma grande chance de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para os argentinos e ainda foi infeliz em mais duas oportunidade que teve. Suas chances desperdiçadas fizeram a diferença negativamente para o time.

Brenner – 4,5: O atacante não estava com o pé calibrado e perdeu ao menos duas oportunidades claras de gol. Além dessas, teve mais duas chances, não tão fáceis, mas que poderiam mudar o rumo da partida. Os gols perdidos prejudicaram a equipe.

Pablo – 6,5: Entrou após o intervalo, no lugar do zagueiro Diego. Teve uma oportunidade de ouro após falta de Sara, mas ele não conseguiu ajustar o cabeceio, mesmo com o gol livre. Se redimiu minutos depois ao aproveitar boa enfiada de Dani Alves e acertar bom chute cruzado.

Vitor Bueno – 6,0: Substituiu Bruno Alves, aos 35 do segundo tempo, mas foi pouco participativo e não conseguiu se envolver na partida.

Arboleda – 5,5 : Entrou nos minutos finais para segurar o resultado mas falhou no posicionamento defensivo.

Léo – 5,5: Assim como Arboleda, entrou após o quarto gol do São Paulo e não foi capaz de evitar que o Lanús marcasse no lance seguinte.

Fernando Diniz – 6,5: O técnico sofreu no primeiro tempo pois forçava sua equipe a sair jogando pela defesa em quase todos os momentos, e o time não conseguia sair da pressão argentina. Além disso, a equipe demonstrava sinais de cansaço e saiu para o intervalo perdendo por 2 a 1. Na volta, Diniz foi ousado e colocou Pablo no lugar de Diego. A aposta deu certo, o time mudou a postura, criou (e desperdiçou) muitas chances, mas chegou ao 4 a 2. Sem zagueiros em campo, o treinador colocou Arboleda e Léo em campo, e no minuto seguinte, o time sofreu o terceiro gol. Diniz foi muito mal no primeiro tempo e corrigiu o time na segunda etapa.

LANÚS

Sobe: Pedro de La Vega: O ponta do Lanús foi o jogador mais perigoso da equipe e marcou um golaço na primeira etapa.

Desce: Defesa- O setor defensivo da equipe argentina se mostrou muito frágil, principalmente no segundo tempo, cedendo inúmeras chances ao São Paulo.