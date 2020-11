Atualidades: Endemia no Brasil e principais doenças endêmicas

A endemia é um fenômeno desencadeado por uma doença, podendo ser infecciosa, que se sustenta por um período de tempo em determinada área ou população.

A saber, as endemias podem ser intensas em alguns períodos e estáveis em outra parte do tempo. É comum que muitas pessoas sejam afetadas nas endemias.

As doenças endêmicas são um dos maiores problemas de saúde do mundo, sobretudo em países tropicais e aqueles que possuem baixa renda.

Vale dizer, que se a endemia não for controlada, ela poderá evoluir para uma epidemia. Claro, que depende da situação, pois fatores como as mudanças no agente ou hospedeiro, até mudanças no ambiente podem ser preponderantes para evolução.

O tema poderá aparecer em provas de vestibulares, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, veja!

Doenças endêmicas

Em vários lugares do mundo as doenças endêmicas estão presente, inclusive no Brasil. Entre as principais doenças endêmicas destacam-se as seguintes:

Dengue

Febre amarela

Doença de chagas

Cólera

Tuberculose

Malária

Hanseníase

Sarampo

Tracoma

Meningite

Presente em países da África e da Ásia, as doenças se sustentam com constância em uma população por conta de influências culturais e elementos comportamentais. Assim como fatores ambientais também corroboram para o estabelecimento da endemia.

Os órgãos de saúde possuem diversas dificuldades para conseguir controlar ou erradicar uma endemia. Contudo, na maioria das vezes elas têm controle.

Algumas doenças endêmicas podem oferecer complicações e levar o indivíduo a morte. Como por exemplo a meningite, tuberculose, febre amarela, entre outras.

Endemias no Brasil

No Brasil a malária é uma doença endêmica sobretudo na região Norte e Centro Oeste. Além disso na América a cólera foi uma doença endêmica, espalhando-se pelo Brasil na década de 90, sobretudo em regiões mais pobres do país.

Ademais, outra doença endêmica que se destaca no país é a dengue que deixa milhares vítimas todos os anos. Ela é uma endemia ligada ao comportamento da população, além de questões ambientais e culturais, tornando-se um grande desafio para os agentes de saúde.

Algumas doenças no Estado de São Paulo ficaram em situação endêmicas como a Leishmaniose e o tracoma.

