O Produto Interno Bruto ou simplesmente “PIB” é um indicador econômico para mensurar a produção dentro de determinados períodos de tempo.

Por isso, calcula-se o PIB através da soma de todos os bens e serviços do período. Desse modo, o desempenho obtido por cada setor econômico poderá afetar o resultado final.

Sendo assim, o Produto Interno Bruto compreende a soma de tudo o que se produz em uma cidade, estado ou país. Desse modo, alguns fatores são primordiais na sua composição:

Consumo da sociedade

Investimento da iniciativa privada em maquinários e geração de emprego

Gastos do governo em infra-estrutura

Ademais, exclui-se do cálculo alguns valores gastos com:

Matérias-primas

Mão de obra

Impostos

Energia

Bens de consumo intermediários

A saber, o cálculo do PIB foi padronizado pelo Manual de Contas Nacionais em 1993. Sua elaboração foi feita pela ONU “Organização das Nações Unidas”, a Comissão das Comunidades Europeias, o FMI “Fundo Monetário Internacional” e a OCDE “Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico”.

O Produto Interno Bruto poderá aparecer em provas de concursos públicos e vestibulares de todo país, assim como no ENEM. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

PIB no Brasil

O IBGE (Instituto brasileiro de Geografia e Estatística) é o órgão que calcula e divulga os números do indicador nosso país.

Em síntese, o instituto divulga a cada trimestre os número do indicador, a saber em 2019 o Brasil fechou com um PIB de R$ 7,3 trilhões.

Ademais, os Estados que possuem maior PIB estão na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para se ter uma ideia São Paulo fechou 2019 com R$ 2,38 trilhões.

Per Capita

O PIB per capita é oriundo da divisão do PIB pela população de todo país ou estado, região, cidade, etc.

Segundo dados divulgados pelo IBGE o PIB per capita do brasileiro em 2018 foi de R$ 33.583,82.

Demais indicadores

Além do PIB outros indicadores econômicos são utilizados como o PNB “Produto Nacional Bruto”, ele é o valor do PIB considerando os valores de entrada e saída de capital.

Pode-se dividir o PIB entre:

Nominal: Usa como base valores calculados a preços concorrentes

Real: Calculado sobre preços constantes buscando excluir os efeitos da inflação nos cálculos

A saber, quando divide-se o PIB Nominal pelo PIB Real, multiplicados por 100, encontra-se o índice de deflação.

Utiliza-se o índice para calcular a inflação e analisar possíveis alterações no mercado como a flutuação de preços.

Como Calcular o Produto Interno Bruto?

Por fim, para realizar o cálculo deve-se somar todos os dados do consumo do mercado interno, classificado como despesa interna, acrescentando os investimentos do setor empresarial.

Além disso, deve-se acrescentar na conta os gastos governamentais realizados na região analisada, considerando o saldo das exportações, menos as importações.