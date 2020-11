Atualidades: Saiba o que é o Desenvolvimento Sustentável

Tema atual e que faz parte de intensos debates, o desenvolvimento sustentável é um conceito de crescimento ambiental da sociedade, em conjunto com a evolução social e econômica.

As medidas adotadas para que o desenvolvimento sustentável seja imposto, tem como principal objetivo, não acabar com os recursos para gerações futuras.

Desenvolvimento sustentável poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no ENEM, principalmente em questões sobre atualidades. Desse modo, vale a pena se inteirar sobre o tema.

Desenvolvimento Sustentável – Comissão Brundtland

Em 1983 a ONU convidou a médica norueguesa Gro Harlem Brundtland para comandar a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Dessa maneira, formou-se a Comissão Brundtland que em 1987 publicou o relatório “Nosso Futuro Comum” trazendo o conceito do desenvolvimento sustentável para o discurso público, veja o que o documento diz:

“O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades.”

“Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso à crises ecológicas, entre outras…O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo como pela garantia de oportunidades iguais para todos.”

“Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia… No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos.”

“Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas.”

Desenvolvimento Sustentável – Princípios

O desenvolvimento sustentável tem como princípios três pilares fundamentais, são eles:

Conservação ambiental

Desenvolvimento social

Desenvolvimento econômico

Os três juntos buscam tornar o mundo mais justo, igual e consciente, visando o benefício de todos hoje e no futuro. Pois, vale ressaltar que os recursos são limitados.

Desenvolvimento Sustentável – Objetivos

Ao todo foram criados 17 objetivos de desenvolvimento sustentável em 2015 nomeados como ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Através dele as políticas nacionais, assim como atividades de cooperação internacionais deverão ser pautadas até 2030.

No Brasil, após criados os ODS, criou-se a Agenda Pós-2015, para conduzir as atividades a serem feitas. Veja todos os objetivos:

Erradicar a pobreza Erradicar a fome Saúde de qualidade Educação de qualidade Igualdade de gênero Água potável e saneamento Energias renováveis e acessíveis Trabalho digno e crescimento econômico Indústrias, inovação e infraestruturas Redução das desigualdades Cidades e comunidades sustentáveis Consumo e produção responsáveis Ação contra a mudança global do clima Vida na água Vida terrestre Paz, justiça e instituições eficazes Parcerias e meios de implementação

Práticas sustentáveis

Toda e qualquer sociedade que busca o desenvolvimento sustentável, deverá tomar algumas ações e planejamentos para colher os frutos, podemos destacar:

Usar os recursos naturais com responsabilidade

Preservação do meio ambiente

Consumo de maneira consciente

Alertar a população através de programas e ações socioambientais

Políticas que busquem o desenvolvimento sustentável

Reflorestamento

Reciclagem

Utilização de fontes de energia renováveis

E então, gostou de saber mais sobre desenvolvimento sustentável?

Não deixe de ler também – Atualidades: Problemas do descarte de lixo eletrônico no ambiente