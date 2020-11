Autores e Escritores – Estratégias de Marketing Digital

Marketing digital para autores e escritores

O Marketing Digital para autores e escritores pode ser um desafio. Porém, há algumas estratégias que podem ajudar nessa divulgação.

Escritor por livre definição é todo aquele que escreve. Todavia, um autor é aquele que escreve e publica a sua própria obra. Sendo assim, todo autor é um escritor, porém, nem todo escritor é um autor.

Por isso falaremos sobre o marketing digital para autores, no caso dos próprios livros. No entanto, essas dicas também servem para escritores que queiram divulgar conteúdos de todos os tipos, nos quais ele tem participação.

Os desafios do Marketing Digital

Um escritor ou autor de livros precisa enfrentar um desafio dentro do seu ramo de atuação, atrair cada vez mais leitores. Sendo assim, o marketing digital é uma necessidade dentro desse segmento.

A internet desburocratizou a divulgação dos livros, ao passo que um autor pode aproveitar essa facilidade para promover o seu trabalho.

Marketing de Conteúdo

O público-alvo de um autor gosta de ler, então o marketing de conteúdo é relevante na sua divulgação. Sendo assim, um autor pode fazer o seu marketing de conteúdo envolvendo a audiência partindo de assuntos relacionados à sua obra.

Falar sobre os assuntos pertinentes ao conteúdo é uma forma de criar um relacionamento com o leitor/ cliente.

Redes sociais

As redes sociais são canais que aproximam a empresa e o cliente, ao passo que para um autor de livros é uma forma de desenvolver um diálogo com os leitores. Assim sendo, pode receber o feedback da sua obra, bem como conhecer outros autores.

Siga escritores nas redes sociais, entre em grupos. Certamente além de divulgar o seu trabalho de forma orgânica entenderá mais sobre o seu público, ao passo que se mantém atualizado sobre esse segmento.

Email Marketing

O email marketing é uma forma de se relacionar com os leitores. Assim sendo, convide as pessoas para se inscreverem em uma lista para receber as novidades.

A partir dessa base de contatos pode enviar informações sobre seus lançamentos, informações sobre o seu marketing de conteúdo, bem como atrair o público para eventos.

Divulgar o seu conteúdo é uma das formas de escrever a sua história de sucesso!