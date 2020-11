Auxílio cancelado? Prazo para quem é do Bolsa Família contestar COMEÇA!

Os cadastrados no programa Bolsa Família que passaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 e a prorrogação de R$ 300, mas que depois tiveram o pagamento cancelado, poderão entrar com um pedido de contestação. Os pedidos seguirão sendo feitos até segunda-feira, 30 de novembro.

O prazo, inicialmente, começaria no próximo domingo, 22 de novembro, e seguiria até 02 de dezembro. O período de contestação vale para os beneficiários do Bolsa Família.

O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, estendeu o prazo de contestação para os beneficiários que não estão cadastrados no programa Bolsa Família. Os beneficiários que receberam uma ou mais parcelas do auxílio de R$ 300 e teve o seu benefício cancelado pode contestar até domingo 22 de novembro.

Quem recebeu as cinco parcelas do auxílio de R$ 600 e foram considerados inelegíveis para ganhar R$300 têm até o dia 29 de novembro para fazer a contestação.

Como contestar

Para realizar o pedido de contestação não é necessário se dirigir a nenhuma agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único. É preciso:

Acessar o site da Dataprev

Fazer o login

Clicar no botão “Acompanhe sua solicitação”

Depois que você confirmar seus dados, vai aparecer na página o motivo da recusa

Haverá uma opção para contestação

Faça a solicitação e aguarde

Número correto de parcelas a receber do auxílio emergencial

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho: 6 parcelas