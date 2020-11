Auxílio de R$ 300: Calendário da segunda parcela desta quinta-feira (27)

A segunda parcela da prorrogação do auxílio emergencial atualmente está sendo paga para quem começou a receber o programa em maio. Esse grupo terá direito ainda à terceira e última parcela da prorrogação de R$ 300.

Nesta sexta-feira (27), os beneficiários deste grupo e que nasceram em abril receberão o pagamento em conta poupança social digital da Caixa. O dinheiro ficará habilitado para saque e transferência a partir de 6 de janeiro. Quem cadastrou outra conta no preenchimento do auxílio terá o valor transferido para ela automaticamente. Veja abaixo todas as datas do calendário atual.

Segunda parcela do auxílio de R$ 300

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saque da 2ª parcela de R$ 300

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro