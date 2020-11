Auxílio de R$ 300: Calendário desta quarta (25) para beneficiários do Bolsa Família

Nesta quarta-feira (25), a Caixa Econômica Federal (CEF) segue com o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família. Esse calendário foi iniciado dia 17 de novembro e segue até dia 30 do mesmo mês.

O calendário do auxílio para esse grupo é baseado no cronograma divulgado no início de 2020 pelo governo para o Bolsa Família. Dessa forma, a Caixa realiza os pagamentos sempre nos últimos dias úteis do mês, de segunda a sexta. A quarta e última parcela de R$ 300 será paga em dezembro.

E os beneficiários recebem o pagamento seguindo o cronograma de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O calendário começou com o pagamento para quem tem o NIS terminado em 1. Nesta quarta-feira (25), o pagamento será feito para 1,6 milhão de trabalhadores que o NIS termina em 7. O saque pode ser feito no mesmo dia.

Veja abaixo todas as datas de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 300.

17 de novembro: NIS terminado em 1

18 de novembro: NIS terminado em 2

19 de novembro: NIS terminado em 3

20 de novembro: NIS terminado em 4

23 de novembro: NIS terminado em 5

24 de novembro: NIS terminado em 6

25 de novembro: NIS terminado em 7

26 de novembro: NIS terminado em 8

27 de novembro: NIS terminado em 9

30 de novembro: NIS terminado em 0