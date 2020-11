Auxílio de R$ 300: Calendário desta quinta (19) para beneficiários do Bolsa Família

Nesta quinta-feira (19), o penúltimo grupo desta semana recebe o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 300, valor pago na prorrogação. Até agora, a prorrogação está sendo paga apenas para quem é beneficiário do Bolsa Família.

O cronograma é feito da mesma forma que o Bolsa, divulgado no início do ano, antes da pandemia ser decretada mundialmente. Ou seja, o pagamento acontece sempre nos últimos dias do mês, de segunda a sexta. A quarta e última parcela de R$ 300 será paga nos últimos dias de dezembro.

A ordem obedece o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O pagamento da terceira parcela da prorrogação começou a ser feito no dia 17 de novembro, para quem tem NIS terminado em 1. Nesta quinta-feira (19), o pagamento será feito para quem tem o NIS terminado em 3, para um total de 1,6 milhão de cidadãos. Os beneficiários do Bolsa Família não precisam aguardar para fazer o saque em espécie do valor.

Veja abaixo todas as datas de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 300.

17 de novembro: NIS terminado em 1

18 de novembro: NIS terminado em 2

19 de novembro: NIS terminado em 3

20 de novembro: NIS terminado em 4

23 de novembro: NIS terminado em 5

24 de novembro: NIS terminado em 6

25 de novembro: NIS terminado em 7

26 de novembro: NIS terminado em 8

27 de novembro: NIS terminado em 9

30 de novembro: NIS terminado em 0