Auxílio de R$ 300: Calendário do saque da primeira parcela deste sábado (14)

Neste sábado (14), quem nasceu em março pode começar a fazer saque em espécie e transferência do auxílio emergencial de R$ 300. A primeira parcela da prorrogação de R$ 300 está sendo paga atualmente para quem começou a receber as parcelas originais de R$ 600 em maio.

Esse grupo terá acesso a três parcelas da prorrogação, até dezembro. Os nascidos em março receberam o pagamento da primeira parcela de R$ 300 do auxílio no dia 5 de novembro. Os saques continuam sendo liberados até o dia 5 de dezembro. Veja todas as datas abaixo.

Primeira parcela do auxílio de R$ 300

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saque da 1ª parcela de R$ 300

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro