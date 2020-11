Auxílio de R$ 300: Veja quem vai receber o NOVO cartão

O benefício de R$ 300 foi criado para ajudar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) durante a pandemia do novo coronavírus. O valor pode ser pago por até três meses e foi criado para auxiliar com despesas básicas durante a crise.

O novo Cartão Auxílio Emergencial de R$ 300 já começou a ser entregue. Ao todo, mais de 2,8 mil famílias de Vitória receberão os benefícios distribuídos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). O número de famílias foi concluído após cruzamento de dados com o governo federal.

Podem ser pagas até três parcelas, totalizando R$ 900 para os beneficiários. A ação visa ajudar famílias que perderam renda durante a crise do novo coronavírus.

Entre os pré-requisitos para receber estão não receber o auxílio emergencial de R$ 600, a família estar inscrita no Cadastro Único até o dia 13 de junho de 2020 e a família ter renda por pessoa de ao menos meio salário mínimo per capita (R$ 522,50).

Para evitar aglomeração, o Semas irá comunicar os beneficiários sobre o local em que o cartão será entregue. A cidade terá diferentes pontos de distribuição. Até então, não há informação sobre a medida ser adotada também por outras cidades.

Está inscrito no Bolsa Família e Cadastro Único? Saiba como acessar o aplicativo com benefícios

O Governo Federal está oferecendo vagas de emprego, cursos gratuitos e empréstimo para os cadastrados no Bolsa Família e Cadastro Único. Saiba mais sobre os benefícios e o aplicativo, que se chama Progredir.

No aplicativo, é possível cadastrar seu currículo, que fica disponível para as instituições que oferecem vagas de trabalho. Ao criar o currículo, é possível verificar se há, em sua região, vagas de trabalho ofertadas pelos parceiros do Progredir. Também é possível filtrar vagas por diferentes parâmetros.

O aplicativo Progredir também oferece cursos para qualificação no mercado de trabalho. Existem cursos sobre finanças pessoais (como cuidar do seu dinheiro, fazer investimentos, economias), empreendedorismo (como administrar seu negócio), tecnologia digital (como usar um computador, navegar na internet, criar aplicativos e jogos online), entre outros.

Além do auxílio na renda, as famílias que recebem o Bolsa Família passaram a contar com uma linha de crédito, conhecida como microcrédito. A ideia do programa Progredir é ajudar na ampliação de renda com: