Auxílio de R$ 600: Calendário da primeira parcela desta quinta-feira (05)

Os beneficiários que tiveram o cadastro do auxílio emergencial reavaliado em outubro e foram aprovados agora recebem a primeira parcela de R$ 600. O grupo terá acesso às cinco parcelas de R$ 600, entretanto, não receberá nenhuma das quatro parcelas da prorrogação de R$ 300.

Nesta quinta-feira (05), o pagamento acontece aos beneficiários que nasceram em março. A primeira parcela de R$ 600 poderá ser sacada ou transferida diretamente para outras contas a partir de 14 de novembro. Muitos beneficiários optam por transferir o dinheiro para fintechs por meio de pagamento de boleto, que é permitido antes da liberação do saque via app Caixa Tem. Confira abaixo todas as datas de pagamento e saque deste lote do auxílio.

Primeira parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saque da 1ª parcela de R$ 600

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro