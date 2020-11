Auxílio de R$ 600: Calendário da primeira parcela deste domingo (08)

Quem teve o cadastro do auxílio emergencial reavaliado em outubro agora recebe o pagamento da primeira parcela de R$ 600. Esse grupo terá direito às cinco parcelas de R$ 600, mas não receberá o pagamento de nenhuma parcela da prorrogação de R$ 300.

Neste domingo (08), o pagamento da primeira parcela de R$ 600 será feito para os beneficiários que nasceram em maio. No dia 21 de novembro, ficará disponível para esse grupo o saque e transferência do valor para outras contas. Até lá, o auxílio poderá ser movimentado via app Caixa Tem. Veja abaixo o cronograma completo de pagamento, que chega ao fim dia 20 de novembro, e de saque.

Primeira parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saque da 1ª parcela de R$ 600

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro