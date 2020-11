Auxílio de R$ 600: Calendário da quarta parcela desta sexta-feira (20)

Nesta sexta-feira (20), mais um ciclo de pagamento do auxílio emergencial chega ao fim. Os beneficiários que começaram a receber o programa em julho agora terminam de receber a quarta parcela de R$ 600. O grupo, desde que cumpra aos novos requisitos, terá direito a duas parcelas da prorrogação de R$ 300.

Os beneficiários que nasceram em dezembro recebem o pagamento hoje em conta poupança social digital da Caixa. Já o saque e transferência para esse grupo ficará disponível a partir do dia 5 de dezembro. Veja todas as datas do atual ciclo abaixo.

Quarta parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saque da 4ª parcela de R$ 600

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro