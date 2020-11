Auxílio de R$ 600: Calendário da segunda parcela desta sexta-feira (27)

Nesta sexta-feira (27), um novo grupo receberá pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A segunda parcela está sendo paga para quem teve o auxílio reavaliado mês passado. O pagamento de hoje será feito para quem nasceu em abril.

O dinheiro do programa é creditado em conta poupança social digital da Caixa. Quem nasceu em abril poderá fazer o saque em espécie ou transferência do valor a partir do dia 6 de janeiro de 2021. Veja abaixo todo o calendário do ciclo 5 do auxílio.

Segunda parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saque da 2ª parcela de R$ 600

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro