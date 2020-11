Auxílio de R$ 600: Calendário da terceira parcela desta quarta-feira (18)

Nesta quarta-feira (18), os beneficiários que nasceram em novembro receberão o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Esse grupo fez o cadastro para o auxílio pelos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho.

Os nascidos em novembro recebem o valor do auxílio em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. O saque e transferência bancária para outras contas poderão ser feitos a partir do dia 5 de dezembro, data em que os nascidos em dezembro também poderão fazer as movimentações. Veja as datas abaixo.

Terceira parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saque da 3ª parcela de R$ 600

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro