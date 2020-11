Auxílio de R$ 600: Calendário de saque da quarta parcela deste sábado (14)

Quem começou a receber pagamento do auxílio de R$ 600 em julho, atualmente segue o calendário de pagamento e de saque da quarta parcela. Neste sábado (14), o saque em espécie e transferência será liberado para todos os trabalhadores que nasceram em março.

Esse grupo de beneficiários tem o dinheiro em conta poupança social digital da Caixa desde o dia 5 de novembro. Quando creditado, o valor podia ser utilizado apenas pelo aplicativo Caixa Tem. O app permite funções como compras online pelo cartão de débito virtual. Veja abaixo as próximas datas do ciclo do auxílio.

Quarta parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saque da 4ª parcela de R$ 600

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro