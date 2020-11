Auxílio de R$300 e R$600: VEJA o que será pago sexta, sábado e domingo

A Caixa Econômica Federal (CEF) segue efetuando os pagamentos do auxílio emergencial no mês de novembro. Ainda nesta semana, o banco vai efetuar pagamentos na sexta, sábado e domingo. São três ciclos no total.

Confira os ciclos que são pagos este mês:

Ciclo 3 é liberado para depósito em conta poupança social digital para os nascidos no mês de dezembro

é liberado para depósito em conta poupança social digital para os nascidos no mês de dezembro Ciclo 3 é liberado para saque em espécie e transferência bancária para nascidos nos meses de de janeiro a outubro

é liberado para saque em espécie e transferência bancária para nascidos nos meses de de janeiro a outubro Ciclo 4 é liberado para depósito em conta poupança social digital para nascidos nos meses de de fevereiro a dezembro

é liberado para depósito em conta poupança social digital para nascidos nos meses de de fevereiro a dezembro Ciclo 4 é liberado para saque em espécie e transferência bancária para nascidos nos meses de de janeiro a setembro

é liberado para saque em espécie e transferência bancária para nascidos nos meses de de janeiro a setembro Ciclo 5 é liberado para depósito em conta poupança social digital para nascidos nos meses de de janeiro a junho

27 de novembro (Sexta-feira)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril , recebem as parcelas de R$ 600.

, recebem as parcelas de R$ 600. Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril , recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

, recebem a primeira parcela residual de R$ 300. Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300. Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril que já receberam a primeira e segunda parcela de R$ 300, recebem agora a terceira parcela de R$ 300.

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 9 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9 terá acesso a oitava parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

28 de novembro (Sábado)

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Ciclo 3

Nascidos nos meses de agosto e setembro podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 3.

Ciclo 4

Nascidos nos meses de agosto e setembro podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 4.

O calendário para saque e transferência do ciclo 3 e 4 é o mesmo!

29 de novembro (Domingo)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio , recebem as parcelas de R$ 600.

, recebem as parcelas de R$ 600. Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio , recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

, recebem a primeira parcela residual de R$ 300. Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300. Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio que já receberam a primeira e segunda parcela de R$ 300, recebem agora a terceira parcela de R$ 300.

Veja também: Secretário diz que, se auxílio for prorrogado, será em ‘escala menor’