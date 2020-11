Auxílio de R$300 e R$600: VEJA todos os pagamentos DESTA semana

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal faz mais uma série de pagamentos do auxílio emergencial. Veja a seguir todos os pagamentos que serão feitos durante esta semana.

Nesta segunda-feira (30), o banco faz novos depósitos para trabalhadores que nasceram em junho. O valor será creditado em conta poupança social digital da Caixa, mas o saque só poderá ser feito a partir do dia 13 de janeiro. O pagamento faz parte do ciclo 5.

Também hoje a Caixa finaliza o pagamento da terceira parcela de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família. O pagamento é feito para quem tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0. O grupo começa a receber a quarta e última parcela de R$ 300 em dezembro.

Próximos pagamentos

Terça-feira (01), os beneficiários nascidos em outubro poderão fazer saque do auxílio. O grupo teve o dinheiro depositado no dia 28 de outubro, no ciclo 3, e no dia 16 de novembro, no ciclo 4.

Quarta-feira (02), quem nasceu em julho receberá o pagamento de uma nova parcela do auxílio no ciclo 5. O saque e transferência ficarão disponíveis a partir do dia 15 de janeiro. Quem nasceu em agosto receberá o auxílio emergencial em conta poupança social digital na próxima sexta-feira (04) e só poderá fazer o saque no dia 18 de janeiro.

Já no sábado (05), o saque ficará disponível para quem nasceu em novembro e dezembro. Esse grupo recebeu pagamento nos dias 29 de outubro e 1 de novembro, no ciclo 3, e nos dias 18 e 20 de novembro, no ciclo 4.

Nesta semana, um novo grupo de beneficiários teve o cadastro aprovado. Esse grupo havia feito contestação. Segunda-feira (30), foi feito o pagamento da primeira parcela de R$ 600 para esse grupo, para quem nasceu entre janeiro e junho. Quarta-feira (02), recebem os que nasceram em julho. E sexta-feira (04), os que nasceram em agosto.

Quantas parcelas irei receber?

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

