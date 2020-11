Auxílio de R$600 e R$300 : VEJA o que receber de 22 a 30 de novembro

Um novo ciclo de pagamentos vai começar em novembro com diversos pagamentos do benefício. Neste mês, será realizado o pagamento da 8ª parcela do auxílio emergencial, quando para alguns ainda representa o começo do recebimento das parcelas.

Além da liberação da 8ª parcela, que já acontece para os inscritos no Bolsa Família, a Caixa efetuará o pagamento três ciclos diferentes que ocorrerão no decorrer do mês. Serão feitos depósitos em poupança social digital, além de liberação dos saques e transferências.

Confira os ciclos que serão pagos este mês:

Ciclo 3 é liberado para depósito em conta poupança social digital para os nascidos no mês de dezembro

Ciclo 3 é liberado para saque em espécie e transferência bancária para nascidos nos meses de de janeiro a outubro

Ciclo 4 é liberado para depósito em conta poupança social digital para nascidos nos meses de de fevereiro a dezembro

Ciclo 4 é liberado para saque em espécie e transferência bancária para nascidos nos meses de de janeiro a setembro

Ciclo 5 é liberado para depósito em conta poupança social digital para nascidos nos meses de de janeiro a junho

22 de novembro (Domingo)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em janeiro, recebem as parcelas de R$ 600.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em janeiro, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em janeiro que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em janeiro que já receberam a primeira e segunda parcela de R$ 300, recebem agora a terceira parcela de R$ 300.

23 de novembro (Segunda-feira)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em fevereiro, recebem as parcelas de R$ 600.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em fevereiro, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em fevereiro que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em fevereiro que já receberam a primeira e segunda parcela de R$ 300, recebem agora a terceira parcela de R$ 300.

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 5 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5 terá acesso a oitava parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

24 de novembro (Terça-feira)

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Ciclo 3

Nascidos no mês de junho podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 3.

Ciclo 4

Nascidos no mês de junho podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 4.

O calendário para saque e transferência do ciclo 3 e 4 é o mesmo!

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 6 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6 terá acesso a oitava parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

25 de novembro (Quarta-feira)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em março, recebem as parcelas de R$ 600.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em março, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em março que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em março que já receberam a primeira e segunda parcela de R$ 300, recebem agora a terceira parcela de R$ 300.

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 7 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7 terá acesso a oitava parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

26 de novembro (Quinta-feira)

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Ciclo 3

Nascidos no mês de julho podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 3.

Ciclo 4

Nascidos no mês de julho podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 4.

O calendário para saque e transferência do ciclo 3 e 4 é o mesmo!

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 8 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8 terá acesso a oitava parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

27 de novembro (Sexta-feira)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril, recebem as parcelas de R$ 600.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril que já receberam a primeira e segunda parcela de R$ 300, recebem agora a terceira parcela de R$ 300.

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 9 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9 terá acesso a oitava parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

28 de novembro (Sábado)

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Ciclo 3

Nascidos nos meses de agosto e setembro podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 3.

Ciclo 4

Nascidos nos meses de agosto e setembro podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 4.

O calendário para saque e transferência do ciclo 3 e 4 é o mesmo!

29 de novembro (Domingo)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio, recebem as parcelas de R$ 600.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio que já receberam a primeira e segunda parcela de R$ 300, recebem agora a terceira parcela de R$ 300.

30 de novembro (Segunda-feira)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em junho, recebem as parcelas de R$ 600.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em junho, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em junho que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em junho que já receberam a primeira e segunda parcela de R$ 300, recebem agora a terceira parcela de R$ 300.

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 0 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 terá acesso a oitava parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.