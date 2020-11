Auxílio de R$600 e R$300: VEJA o que receber nos dias 20, 21 e 22 de novembro

O mês de novembro segue com os pagamentos do auxílio emergencial. Um novo ciclo começou neste mês com a liberação de diversos depósitos e saques do benefício. Veja o que será pago ainda nesta semana, na próxima sexta (20), sábado (21) e domingo (22).

De acordo com as regras estabelecidas para a prorrogação, apenas os trabalhadores que receberam em abril a primeira parcela do benefício de R$ 600, e que já receberam as cinco parcelas, terão direito a todas as quatro parcelas extras.

No dia 28 de setembro o governo divulgou o calendário oficial de pagamentos das parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial para beneficiários que não fazem parte Bolsa Família.

“Serão 27 milhões de pessoas que receberão R$ 300 ou R$ 600 (no caso de mães monoparentais), o que totaliza um investimento do governo federal de mais de R$ 9 bilhões. Assim como ocorreu até o presente momento, o calendário seguirá o mês de nascimento dos beneficiários, ou seja, os créditos se iniciarão por aqueles nascidos em janeiro, depois fevereiro, março e assim sucessivamente, em poupança social digital já existente em seu nome”, informou em nota o ministério.

20 de novembro (Sexta-feira)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em dezembro , recebem as parcelas de R$ 600.

, recebem as parcelas de R$ 600. Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em dezembro , recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

, recebem a primeira parcela residual de R$ 300. Beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em dezembro que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 4 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 4 terá acesso a oitava parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

21 de novembro (Sábado)

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Ciclo 3

Nascidos nos meses de abril e maio podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 3.

Ciclo 4

Nascidos nos meses de abril e maio podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 4.

O calendário para saque e transferência do ciclo 3 e 4 é o mesmo!

22 de novembro (Domingo)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico