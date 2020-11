Auxílio emergencial: 620 mil pedidos foram pagos errados

Nesta semana, o programa Fantástico, da Rede Globo, divulgou que 620 mil pedidos foram pagos erroneamente no auxílio emergencial. O levantamento exclusivo feito pelo programa mostrou que, entre os pagamentos errados, havia até mesmo mortos recebendo o pagamento do programa.

De acordo com o primeiro levantamento de dados realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), se esses pagamentos indevidos não forem interrompidos, eles podem significar um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão gastos pelo governo sem necessidade.

O auxílio emergencial foi lançado em abril para ajudar trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Mas o relatório do Fantástico mostrou que há até milionários recebendo o pagamento.

O documento obtido pelo programa tem 32 páginas e será apresentado aos demais ministros do órgão. No documento, fiscais do TCU mostram em detalhes as irregularidades que foram descobertas no primeiro mês do programa, em abril. O relatório aponta que foram pagos R$ 35,8 bilhões para mais de 50 milhões de beneficiários.

“Nessas irregularidades, tem pessoas que receberam sem ter solicitado, então a irregularidade certamente será resolvida com o chamamento para devolução, e tem aquelas irregularidades que constituem fraudes”, disse Zélia Luiza Pierdona, procuradora da República. A matéria do Fantástico tentou entrar em contato com beneficiários que possuem alta renda, mas as pessoas não quiseram se manifestar. Uma delas, em áudio vazado, debochou do benefício.

“Acho que eu vou trocar de moto, vou comprar um carro novo pra mim. A Lorraine ganhou já e já gastou. O dela que era R$ 600. (…) eu quero dar tanta risada”, disse Rosângela de Freire Melo, no áudio que vazou e foi divulgado pelo programa. Ela não quis se manifestar.