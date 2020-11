Auxílio Emergencial: Caixa libera saques de R$300 e R$600 para 7,4 milhões HOJE

Neste sábado, 21 de novembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) realiza os saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial. De acordo com informações do banco, a liberação vai acontecer para nada menos que 7,1 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família.

O pagamento feito hoje é para os trabalhadores que nasceram em abril e maio. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 3 e 4 de pagamento do benefício.

Para quem está cadastrado no Bolsa Família, o pagamento da 3ª parcela de R$300 vem sendo feitos desde o dia 17 de novembro.

Saiba quem poderá sacar o auxílio emergencial neste sábado, 21

trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em abril

– poderão sacar as parcelas que foram creditadas em poupança social digital nos dias 9 de outubro e 6 de novembro

trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em maio

– poderão sacar as parcelas que foram creditadas em poupança social digital nos dias 11 de outubro e 8 de novembro

Calendários de pagamento

Bolsa Família

Final do NIS 1 : 17 de novembro

: 17 de novembro Final do NIS 2 : 18 de novembro

: 18 de novembro Final do NIS 3 : 19 de novembro

: 19 de novembro Final do NIS 4 : 20 de novembro

: 20 de novembro Final do NIS 5 : 23 de novembro

: 23 de novembro Final do NIS 6 : 24 de novembro

: 24 de novembro Final do NIS 7 : 25 de novembro

: 25 de novembro Final do NIS 8 : 26 de novembro

: 26 de novembro Final do NIS 9: 27 de novembro

9: 27 de novembro Final do NIS 0: 30 de novembro

De acordo com as regras de pagamentos, não será possível acumular integramente pagamentos do auxílio e do Bolsa Família. Caso o valor do Bolsa Família seja menor que R$ 300, o beneficiário receberá parcelas de R$ 300. Se for superior a R$ 300, vai receber o valor do Bolsa Família.

Demais beneficiários

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Atualmente, a Caixa concluiu o Ciclo 2, que não teve alterações. A partir do Ciclo 3, que foi alterado, os beneficiários que começaram a receber em abril terá o depósito da 6ª parcela, já com o valor reduzido para R$ 300.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 3

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/set 07/nov Fevereiro 05/out 07/nov Março 07/out 14/nov Abril 09/out 21/nov Maio 11/out 21/nov Junho 14/out 24/nov Julho 16/out 26/nov Agosto 21/out 28/nov Setembro 25/out 28/nov Outubro 28/out 1º/dez Novembro 29/out 05/dez Dezembro 1º/dez 05/dez

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 4

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/out 07/nov Fevereiro 04/nov 07/nov Março 05/nov 14/nov Abril 06/nov 21/nov Maio 08/nov 21/nov Junho 11/nov 24/nov Julho 12/nov 26/nov Agosto 13/nov 28/nov Setembro 15/nov 28/nov Outubro 16/nov 1º/dez Novembro 18/nov 05/dez Dezembro 20/nov 05/dez

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6