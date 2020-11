Auxílio emergencial: CAIXA paga HOJE para 3,3 milhões; veja quem recebe

Nesta quarta-feira (04), a Caixa Econômica Federal (CEF) irá pagar uma nova parcela do auxílio emergencial para mais 3,3 milhões de brasileiros que não estão no Bolsa Família. Esses demais beneficiários recebem uma nova parcela apenas nos últimos dias do mês.

O pagamento realizado nesta quarta-feira será para os trabalhadores nascidos em abril. Dos 3,3 milhões, 2,7 milhões irão receber parcela de R$ 300 e os demais 600 mil receberão parcela de R$ 600 em conta poupança social digital da Caixa.

A segunda parcela da prorrogação de R$ 300 teve o pagamento concluído semana passada para os beneficiários do Bolsa Família. A terceira parcela da prorrogação, ou oitava em geral, começará a ser paga para este grupo no dia 17 de novembro.

Quem não faz parte do Bolsa Família recebe o pagamento do auxílio emergencial em conta poupança social digital da Caixa e, inicialmente, pode utilizar o valor para pagamento de boletos e compras pelo cartão de débito online. O saque e transferência para os nascidos em fevereiro ficará disponível apenas a partir do dia 7 de novembro.

O pagamento do auxílio emergencial está previsto para ser encerrado em dezembro de 2020. Até agora, diversas pessoas do governo negam que haja a possibilidade de prorrogação do programa para além desta data. Ainda não há decisão sobre a forma de financiamento do Renda Cidadã, que deveria entrar em vigor em janeiro de 2021.

Veja quantas parcelas você receberá na prorrogação do auxílio

As parcelas extras do auxílio emergencial no valor de R$ 300 são válidas apenas para os beneficiários que já estão recebendo o benefício de R$ 600. No entanto, o número de parcelas depende de quando o trabalhador, que não faz parte do Bolsa Família, começou a receber o benefício no valor inicial.

As novas parcelas no valor R$ 300 começam a ser pagas somente após a conclusão das cinco parcelas iniciais de R$ 600. Novas inscrições não serão feitas, portanto, apenas quem foi aprovado para as parcelas de R$ 600 poderá receber as parcelas extras.

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

