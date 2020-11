Auxílio emergencial será pago para mais 3,6 milhões nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (11), a Caixa Econômica Federal (CEF) irá pagar parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores. Esse grupo está fora do Bolsa Família.

O pagamento de hoje será feito aos beneficiários nascidos em junho. Ao todo, 2,9 milhões receberão parcela de R$ 300 e outros 700 mil trabalhadores receberão alguma das parcelas de R$ 600. Atualmente, as parcelas de R$ 300 estão sendo pagas para o grupo de beneficiários que começou a receber o auxílio de R$ 600 em abril e em maio. Esses dois grupos recebem agora a segunda e a primeira parcela de R$ 300, respectivamente.

O dinheiro será depositado em conta poupança social digital da Caixa Econômica. Ele poderá ser sacado e transferido pelos nascidos em junho apenas a partir do dia 24 de novembro.

Os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família terminaram de receber a segunda parcela do auxílio de R$ 300 no fim de outubro. A terceira e penúltima parcela será paga para esse grupo a partir do dia 17 de novembro. Os beneficiários do Bolsa Família recebem o auxílio seguinte calendário de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), sempre durante os últimos dias úteis do mês. Assim como quem começou a receber o programa em abril, quem é do Bolsa Família terá direito às quatro parcelas da prorrogação.