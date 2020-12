Avaí é atropelado na Ressacada e perde para o lanterna Oeste

Jogando na Ressacada, o Avaí enfrentou a equipe do Oeste, lanterna da Série B, nesta segunda-feira. O Leão da Ilha tropeçou em casa e levou 3 a 0 do Rubrão. O resultado deixa o Avaí mais longe do acesso, a quatro pontos do G-4.

O Oeste foi melhor desde o início, mas só depois do intervalo que conseguiu balançar a rede – três vezes.

Logo no início da segunda etapa, Fábio recebeu cruzamento forte de Gustavo Salomão para abriu o placar para os visitantes. Mais tarde, Pedrinho recebeu na cara do gol e deu uma cavadinha para ampliar o resultado. Ainda deu tempo de Pedrinho anotar o terceiro do Rubrão.

Mesmo com a vitória, o Oeste segue na lanterna do campeonato, com 15 pontos. O Avaí perde a chance de colar no pelotão do G-4 e fica em 7º lugar, com os mesmo 36 pontos.