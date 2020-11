Baby Shark é o vídeo mais visualizado do YouTube

O clipe Baby Shark alcançou 7.043 bilhões de visualizações no YouTube, se tornando o vídeo mais visto de toda a plataforma. A febre infantil desbancou o sucesso musical Despacito, de Luiz Fonsi e Daddy Yankee, que há três anos possuía o título.

Já sabemos que canções infantis estão em alta, mas Baby Shark se destacou ao dar um enorme salto de popularidade. Em abril 2019, o vídeo tinha apenas 2,5 bilhões de visualizações. Desde então, esse número cresceu impressionantes 181%. E, segundo uma projeção do Wikipedia, o vídeo pode crescer ainda mais. Confira abaixo:

Wikipedia/Reprodução

Outros sucessos do YouTube

Enquanto o segundo lugar é ocupado por Despacito, o terceiro fica com Shape of You, música do cantor Ed Sheeran. Na quarta posição, está o hit See You Again, de Wiz Khalifa. Em seguida, surgem mais canções infantis: O sucesso Masha and the Bear, com 4,4 bilhões de visualizações, e Johny Johny Yes Papa, com 4,15 bilhões.

Conforme o The Verge, Baby Shark está percorrendo uma trajetória muito diferente dos demais sucessos do YouTube. Segundo a fonte, isso pode representar uma mudança de ritmo interessante diante do domínio da indústria musical sobre os hits da plataforma.

O que você acha sobre isso? Será que a canção infantil que grudou em nossas cabeças se tornará ainda mais popular? Compartilhe a sua opinião nos comentários!