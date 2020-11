Bahia ‘resolve’ no 1º tempo, goleia Melgar e enfrenta ‘carrasco’ do Atlético-MG nas oitavas

A goleada tricolor teve início logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Juninho Capixaba, a bola passou por todo mundo na área e sobrou para Fessin, que de pé esquerdo inaugurou o placar na Fonte Nova.

Oito minutos depois, foi a vez de Gregore ampliar. Mais uma vez em cobrança de escanteio, a bola sobrou para o meio-campista, que usou a cabeça para anotar o segundo do Bahia.

O terceiro e quarto gols saíram em sequência. Aos 33 minutos, Fessin recebeu a bola na área do Melgar, aplicou um belo drible em dois defensores adversários e mais uma vez usou o pé esquerdo para estufar a rede novamente.

Já aos 34, o camisa 9 Gilberto também deu o ar da graça e, após tocar na saída do goleiro, anotou o quarto em Salvador.

Com a vitória de goleada, o clube brasileiro avançou pela quarta vez em sua história para a fase de oitavas da Sul-Americana. A última fez foi em 2018, quando fez a sua melhor campanha, chegando até as quartas.

O próximo adversário será o Unión Santa Fe, da Argentina, que eliminou o Atlético-MG, na primeira fase, e o Atlético Nacional-COL, na segunda.

Vale lembrar que o Bahia decidirá uma vaga para as quartas como visitante.

GOLS: Fessin (2x), Gregore e Gilberto (BAH)

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore (Ronaldo), Elias, Fessin (Alesson), Danielzinho (Rodriguinho) e Élber (Rossi); Gilberto (Saldanha). Técnico: Mano Menezes

MELGAR: Cáceda; Ibáñez (Rabanal), Fuentes (Mifflin), Deneumostier e Reyna; Tandazo (Cabrera), Miguez, Vidales (Arakaki), Sánchez e Amoroso; Arce (Avila). Técnico: Marco Antonio Valencia

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!