Bahia vence o Coritiba de virada no Couto Pereira e emplaca 3ª vitória seguida

Coritiba e Bahia se enfrentaram nesta segunda-feira (16), no Couto Pereira, e os visitantes venceram por 2 a 1 em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Giovanni Augusto marcou para o Coxa, enquanto Élber e Zeca fizeram para a virada do Tricolor.

Com muitos desfalques, o Coritiba foi a campo, mas contou com Giovanni Augusto, destaque do clube nas últimas partidas.

Logo aos três minutos, o meia aproveitou cruzamento de William Matheus e abriu o placar no Couto Pereira.

O Coritiba seguiu melhor na partida pela esquerda, mas Mano Menezes conseguiu consertar o setor do clube baiano e o Tricolor chegou ao empate.

Aos 35 minutos da primeira etapa, lance polêmico. Giovanni Augusto, novamente, fez o 2º do Coritiba no jogo. Mas o árbitro da partida assinalou toque no braço de Neilton no iníico da jogada.

Em seguida, o empate do Bahia. Élber recebeu bom passe de Matheus Bahia dentro da área, limpou a marcação e deixou tudo igual no Alto da Glória.

Segundo tempo

A primeira chance só veio aos 11 minutos. E veio com Fessin. O atacante fez boa jogada e bateu por cima do gol de Wilson.

Aos 15, novamente Fessin. O atacante limpou e cruzou na cabeça de Ronaldo. O volante cabeceou para fora e desperdiçou a oportunidade de virar para o Tricolor.

Lucas Fonseca, do Bahia, em disputa de bola com Giovanni Augusto, do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Du Caneppele/Ofotografico/Gazeta Press

Logo em seguida, chance para o Coritiba. Neilton limpou, chutou e obrigou Douglas Friedrich a fazer linda defesa para evitar o gol paranaense.

Aos 23, novamente o Coritiba perdeu a chance de voltar a ficar na frente. Rodrigo Muniz furou bola vinda do escanteio e Robson, desequilibrado, mandou para fora.

Aos 26, a virada do Bahia. Zeca recebeu bola virada e cruzou para a área. A bola passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro Wilson.

Com a vitória, o Bahia chegou à 3ª vitória seguida na competição e ocupa a 9ª posição, com 28 pontos. Já o Coritiba perde a chance de deixar a zona de rebaixamento e está em 17º, com 20.

.

Coritiba 1 x 2 Bahia

GOLS: Coritiba: Giovanni Augusto Bahia: Élber e Zeca

CORITIBA: Wilson, Maílton, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales (Pablo Thomaz), Mattheus (Sarrafiore) e Giovanni Augusto; Neilton (Rodrigo Muniz) e Robson. Técnico: Pachequinho

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Anderson Martins (Juninho) e Matheus Bahia (Zeca); Gregore, Ronaldo, Fessin (Rossi), Danielzinho (Rodriguinho) e Élber (Marco Antônio); Gilberto. Técnico: Mano Menezes

Giovanni Augusto teve participação direta nos últimos 4 gols do Coritiba

Giovanni Augusto marcou 2 dos últimos 4 gols do Coritiba

É a 4ª vitória seguida do Bahia,a 3ª pelo Brasileirão

Classificação

– Coritiba: 17º colocado, 20 pontos

– Bahia: 9º colocado, 28 pontos

Próximos jogos

Os dois clubes só voltam a campo na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro.

*horário de Brasília