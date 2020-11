Baixa em derrota do Flu, Fred posta foto de inchaço no tornozelo direito

Fred deixou a torcida do Fluminense ainda mais apreensiva na tarde deste domingo, quando postou uma foto do inchaço em seu tornozelo direito. O atacante teve uma torção após ter um encontrão com o zagueiro Luccas Claro, também do Flu, durante o aquecimento da equipe no gramado do Allianz Parque, momentos antes da derrota tricolor por 2 a 0, no último sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como se pode observar, o local está bastante inchado. Por causa deste problema, o camisa 9 não enfrentou o Verdão e é dúvida para a partida contra o Internacional no Beira-Rio, no próximo domingo, às 18h15. Ele passará por avaliação médica no decorrer da semana para saber a gravidade da lesão.