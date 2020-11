Baixaki: 3 apps novos mais baixados na semana (14-21/11)

Confira abaixo quais foram os apps novos mais baixados entre 14 e 21 de novembro no Baixaki.

1. Disney+

Depois de bastante expectativa, o Disney+ chegou ao Brasil na última quarta-feira (17) e funciona como um serviço de assinatura. Uma das formas de aproveitar o catálogo variado do novo serviço de streaming é por meio do app, compatível com diversos dispositivos.

(Fonte: Disney+/Divulgação)Fonte: Disney+

Para acessar o Disney+, é preciso contratar algum dos planos oferecidos pela empresa: a modalidade mensal no Brasil custa R$ 27,90 e a anual, R$ 279,90. Em ambos os casos, o assinante consegue assistir ao catálogo completo, sem restrições ou anúncios; e a vantagem é que antes de decidir é possível fazer um teste gratuito de 7 dias. Outro fator positivo é a opção de fazer download de mídia e curtir offline, sem se preocupar com sinal ou consumo de internet.

Os conteúdos são variados e indicados especialmente para quem é fã das animações clássicas, da franquia Star Wars e dos filmes da Marvel. Além disso, há séries e programas dos canais Disney, bem como títulos desenvolvidos exclusivamente para a plataforma.

2. Among Us – Brasil APK

Among Us – Brasil APK é o app da versão brasileira do clássico Among Us, que se tornou um grande sucesso entre os jogos para celular. Assim como ocorre no game original, em uma mesma sala podem se reunir até 10 pessoas, que em seguida são divididas em 2 grupos: impostores e tripulantes, cada um com funções específicas.

(Fonte: Baixaki/Reprodução)Fonte: Baixaki

A principal diferença que se nota nesse mod Among Us brasileiro é quanto ao visual mesmo. Além das cores da bandeira nacional, ao longo do jogo é possível perceber elementos característicos, como as famosas mesas de bar e a calçada de Ipanema, no Rio de Janeiro. Outro ponto ajustado foi o próprio mapa, com referências a locais como Petrobras, Eletropaulo e SUS — bem fáceis de identificar por quem vive no Brasil.

A versão Among Us – Brasil APK é divertida e pode ser acessada de modo bem simples: basta baixar o arquivo disponibilizado e permitir a instalação do game no celular. Depois disso, é só jogar.

3. Futebol da Hora

Futebol da Hora é um aplicativo para dispositivos móveis que reúne duas funcionalidades principais: Jogos de Hoje e Canais 24hrs. No primeiro, é possível conferir todas as partidas do dia que ocorrem pelos principais campeonatos; já no segundo, encontram-se os maiores canais de TV aberta e por assinatura.

(Fonte: Baixaki/Reprodução)Fonte: Baixaki

Embora bastante simples, sem grandes recursos ou design atrativo, a solução é bem útil considerando o cenário atual do futebol, em que cada equipe faz sua própria negociação de imagem com diferentes empresas.