Bale faz primeiro gol em volta ao Tottenham e garante vitória sobre o Brighton

O Tottenham venceu o Brighton por 2 a 1, neste domingo, pela Premier League, graças a um Gareth Bale iluminado. Acionado por José Mourinho aos 25 minutos, ele fez o 2 a 1 três minutos depois. Kane fez o outro enquanto Lamptey descontou.

Em campo, Tottenham e Brighton fizeram um jogo quente pela sétima rodada da Premier League. Em campo, os Spurs tentaram a todo custo a vitória e enfrentaram um time valente e que vendeu caro o resutlado.

O primeiro gol saiu com o auxílio do VAR, que ajudou a arbitragem após uma falta dentro da área de Lallana em cima de Harry Kane. Com a tecnologia, o árbitro assinalou um pênalti para o Tottenham. O próprio Kane foi para a cobrança, bateu com maestria e fez.

O Brighton chegou ao empate aos 10 minutos da segunda etapa. E com muita polêmica por conta do VAR. Hojbjerg foi derrubado na origem do lance, mas a arbitragem mandou seguir. A bola chegou em Lamptey, que bateu cruzado sem chances para Lloris.

O VAR chamou Graham Scott, foi ver o lance, mas ele não viu nenhuma irregularidade na jogada. Os atletas do Tottenham reclamaram bastante.

Aos 25 minutos, José Mourinho colocou Bale em campo para botar fogo na partida. No primeiro lance, o galês desviou de cabeça para Kane marcar, mas o artilheiro acabou desperdiçando na pequena área e acertando a trave.

Na segunda bola, Bale fez o que o Mourinho buscou: o segundo gol diante do Brighton. Reguilón mandou na cabeça do camisa 9, que mandou sem chances para o goleiro adversário.

Tottenham 2 x 1 Brighton

GOLS: Tottenham: Kane e Bale Brighton: Lamptey

TOTTENHAM: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier e Reguilón; Sissoko, Höjbjerg, Lamela (Bale), N’dombele (Lo Celso) e Son (Davies); Kane. Técnico: José Mourinho

BRIGHTON: Sanchez; Webster, Veltman e Burn; Lamptey (Mac Allister), White, Bissouma e March (Bernardo); Groos e Lallana; Trossard (Welbeck). Técnico: Graham Potter

Gareth Bale marca seu primeiro gol desde que voltou para o Tottenham.

Ele não marcava desde o 22 de janeiro quando ainda defendia o Real Madrid.

Bale volta a fazer gol jogando na Premier League desde que marcou contra o Sunderland em maio de 2013

Bale iluminado

O galês mostoru que ainda tem muita lenha para queimar no futebol sendo fundamental na vitória do Tottenham.

Acionado aos 20 minutos da segunda etapa, o camisa 9 já na primeira bola mostrou que iria ajudar. Desviou de cabeça para Kane, que perdeu um gol incrível na pequena área.

Na jogada seguinte, Bale mostrou o faro de gol de um centroavante. Aproveitou cruzamento perfeito de Reguilón e, de cabeça, fez 2 a 1 para os Spurs.

No fim, Lo Celso ainda quase ampliou. Bateu de canhota, com cruva, mas a bola passou perto.

Classificação

– Tottenham: 2º lugar, com 14 pontos

– West Ham: 16º lugar, com 5 pontos

Próximos jogos

Quinta-feira, 05/11, 14h55*, Ludogorets x Tottenham – Europa League

Sexta-feira, 06/11, 14h30*, Brighton x Burnley – Premier League

*horário de Brasília