Balenciaga lançará coleção de moda através de videogame

Segundo a publicação de moda Women’s Wear Daily (WWD), a grife parisiense Balenciaga irá estrear a sua próxima coleção de roupas de luxo através de um videogame completo no dia 6 de dezembro: Afterworld: The Age of Tomorrow, uma “aventura alegórica” ambientada no ano 2031.

O videogame, que é de verdade e jogável em navegadores, tem como objetivo principal o lançamento da nova coleção do diretor de criação Demna Gvsalia para o outono de 2021.

O recurso do vídeo é uma saída que o mundo da moda teve que adotar para reinventar os grandes lançamentos de moda, que passaram a ser feitos de forma virtual após a pandemia da covid-19. A tendência já havia feito sucesso na coleção anterior da casa Balenciaga que apresentou, durante a Paris Fashion Week, o videoclipe “I Wear My Sunglasses at Night” do cantor canadense Corey Hart. Veja abaixo:

A nova coleção da Balenciaga

O exercício de futurismo mostrado no videogame, que revela como seria a moda em 2030, parece orientar a nova coleção da grife Balenciaga. A história trata do destino humano “visto por uma jornada interativa e gamificada” que profetiza “o lento retorno a um equilíbrio mais saudável entre natureza e indústria”.

Parcerias entre moda e videogames parecem estar se tornando comuns ultimamente. Riot Games, o estúdio responsável por League of Legends anunciou que a grife Louis Vuitton estava desenhando novos itens para o jogo. A marca Acrônimo lançou uma jaqueta inspirada em Death Stranding, vendida por US$ 1.785 (R$ 9,5 mil).

Apesar de se empenhar nessas megaproduções, que expressam a dramatricidade de seus desfiles no universos virtual, Gvasalia revelou-se ansioso por retornar aos desfiles “reais” no futuro.

Ele anunciou à WWF que pretende encenar um grande desfile para o retorno da Balenciaga à alta costura em julho do ano que vem, e promete surpreender a cada temporada. “A moda se tornou uma espécie de checklist. E eu sinto que pessoalmente quero tentar fazer de forma diferente ”, prometeu ele.