Barbieri lamenta erros e projeta melhoria do Bragantino no returno do BR

Novamente em jogo do Campeonato Brasileiro, o sentimento transmitido pelo técnico do Bragantino na última segunda-feira (2) após o revés por 2 a 1 diante do Grêmio era de que a equipe pagou caro por erros pontuais.

Para Maurício Barbieri, mesmo considerando o poderio do elenco gaúcho, a projeção era de que o time somasse pontos atuando na Arena, mas acabou cometendo equívocos fundamentais para o revés. Algo que, naturalmente, “segurou” o time na zona de rebaixamento na virada do turno e gerou sentimento de frustração no plantel.

– Evidente que o rendimento não foi o esperado, especialmente nos dois gois onde eu achei que houve um exagero de erros nossos. Até então estávamos fazendo uma partida equilibrada, diante de um grande time que poupou poucos jogadores para enfrentar o Bragantino, diferente do que fez em outros jogos no campeonato. Mas é claro que o resultado é insatisfatório, a gente esperava ao menos pontuar aqui se não fosse possível buscar a vitória.

– (Fechar o turno na zona de rebaixamento) é uma situação que gera frustração , chateação em todos nós. A nossa perspectiva era terminar fora, mas o mais importante é terminar o segundo turno fora dela que é o nosso objetivo.

Em momento onde o desempenho vem sendo colocado sob questionamento, um dos atletas que ganham espaço recente é o avante Jan Hurtado em muito por conta dos dois gols recentes contra Palmeiras e Grêmio. Algo que, para o treinador do Massa Bruta, o credencia também a assumir titularidade da equipe além de outros pontos vistos no trabalho diário.

– – Não só isso (os gols), o trabalho que ele vem fazendo também no dia a dia, vem melhorando, ganhando cada vez mais minutos. É um jogador jovem, em desenvolvimento, é preciso que a gente tenha cuidado para não queimar as etapas, mas a gente tem ficado satisfeito com o desempenho que ele tem apresentado ao entrar nos jogos.