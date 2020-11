Barcelona confirma nova briga na Justiça com Neymar para recuperar ‘erro’ de R$ 65 milhões

O Barcelona deu início a mais um conflito jurídico com Neymar, de quem cobra o pagamento de 10,2 milhões de euros (R$ 65 milhões) pela regularização fiscal dos pagamentos efetuados entre 2013 e 2017, explicou à ESPN uma fonte, especificando uma informação publicada pelo jornal “El Mundo”, segundo a qual o brasileiro teria recebido esse valor extra por engano.

Segundo o clube catalão, as transações foram efetuadas seguindo “os critérios do Estado que obedeciam a uma relação laboral e não comercial (48 por cento e não 24 por cento). Quando a última fiscalização foi concluída, com as regularizações, confirmou-se a diferença e daí a diferença de 10,2 milhões de euros”.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Segundo a Agência Tributária, Neymar se beneficiou de um “enriquecimento injusto”, uma vez que o Barcelona pagou a ele um valor bruto muito maior do que ele tinha direito com base no contrato líquido negociado entre as duas partes, o jogador que entrava nesse excedente.

play 0:11 Camisa 10 da seleção levou ban da plataforma de streaming por sete dias depois de mostrar número de Richarlison em transmissão | via Instagram @neymarjr

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Cinco meses após o tribunal ter condenado Neymar a pagar 6,7 milhões de euros (R$ 42,8 milhões) ao Barcelona ao perder o processo em que cobrava para receber todo o valor de luvas prometido na renovação entre as partes, o clube reclama agora os 10,2 milhões de euros de Neymar com o entendimento legal acima descrito.

Desta forma Neymar, que mantém uma dívida com o tesouro espanhol perto de 35 milhões de euros (R$ 223 milhões), enfrenta um novo conflito judicial com o Barcelona, e já não se fala mais no seu retorno como acontecia há alguns meses.

A tendência, em meio à nova batalha jurídica, é ele renovar com o Paris Saint-Germain.