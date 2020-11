Barcelona deve ser multado por homenagem de Messi a Maradona

Em meio a crise financeira, o Barcelona ainda terá que pagar uma multa de três mil euros (R$ 19 mil) à Federação Espanhola por conta da homenagem de Messi a Maradona na vitória do clube culé sobre o Osasuna por 4 a 0. Segundo o artigo 91 do Código Disciplinar, nenhum atleta pode tirar a camisa do seu time independentemente do objetivo da ação.

– O jogador que, na ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outra causa derivada das ações do jogo, levanta a camisa e exibe qualquer tipo de publicidade, slogan, legenda, siglas, anagramas ou desenhos, qualquer que seja o conteúdo ou a finalidade da ação será punido como autor de infração grave com multa de até três mil euros e advertência.

Ao marcar o último gol da partida, Messi exibiu uma camisa com número 10 da época em que Maradona jogou pelo Newell’s Old Boys, clube em que o craque do Barça iniciou sua trajetória no esporte. Aos 23 minutos do segundo tempo, após marcar um golaço, o argentino foi advertido com o cartão amarelo.